Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am 23.09.2019, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr, kam es im Hooksweg auf dem Parkplatz des dortigen Discounters zu einer Unfallflucht. Der dort ordnungsgemäß geparkt abgestellte Audi A4 in schwarz wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Eine Schadenshöhe dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

