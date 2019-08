Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Haus randaliert und Einsatzkräfte angegriffen.

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Donnerstag, 22.08.2019, hat ein 64 Jahre alter Einwohner der Dasseler Ortschaft Mackensen gegen 14.00 Uhr in seinem Haus derart randaliert, dass diverses Inventar im Haus zerstört wurde. Als die Polizei vor Ort eingetroffen war, wurden die eingesetzten Kräfte zunächst von dem Mann beschimpft. Anschließend warf er einen Teller in Richtung der Beamten. Als er versuchte, weiterhin mit Gegenständen zu schmeißen, konnte er überwältigt werden, wobei er weitere Beleidigungen ausstieß. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde im Haus noch Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 64-jährigen wurde auf Anordnung eines Richters eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er in eine Klinik eingewiesen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen tätlichen Agriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

