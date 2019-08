Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg - Mittwoch, 21.08.2019, 23. 15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr stoppte eine zivile Streife der Northeimer Polizei an der Kläranlage im Sülbendweg einen Autofahrer. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 35-Jährigen auffällig geweitete Pupillen fest. Ein Schnelltest zeigte den Konsum von Kokain und Amphetaminen an. Das Auto musste der Northeimer stehen lassen. Eine Blutprobe wurde entnommen. In einem Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen auf den 35-Jährigen nun 2 Punkte in Flensburg, 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

