Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Minden (ots)

Zu einer Kollision von zwei Radlern ist es am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gekommen. Dabei wurden glücklicherweise beide Verkehrsteilnehmer nicht ernsthaft verletzt.

Zu der Unfallzeit befuhr ein 80 Jahre alter Mindener auf einem Pedelec den Mittelweg aus Richtung der Wittelsbacherallee kommend. Am Kreuzungsbereich des Preußenrings angekommen, bog der Mann nach rechts in südliche Richtung ab, um nach eigener Aussage auf den Fahrradweg zu gelangen. Infolgedessen kam es zur Kollision mit einer 16-jährigen Fahrradfahrerin, die nach ersten Ermittlungserkenntnissen den Gehweg des Preußenrings in Richtung Norden befahren hatte, sodass sich beide Radfahrer leichte Verletzungen zuzogen.

