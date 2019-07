Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebestour durch Hotel - Täter lässt bei seiner Verfolgung Diebesgut fallen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Ein Mann versteckt sich letzte Nacht im Keller eines Hotels und geht dort auf Diebestour. Als er durch den Housekeeper in der Bar entdeckt wird, ergreift er die Flucht. Der Housekeeper verfolgt ihn, gemeinsam mit dem Nachtportier. Auf seinem Fluchtweg lässt der Dieb einen Teil seiner Beute fallen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 sind auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Vermutlich in den gestrigen Abendstunden versteckt sich ein bislang unbekannter Mann im Keller eines Hotels in der Straße "Renthof". Irgendwann in der Nacht schleicht er durch das Hotel bis in die Bar. Dort lässt er ein Tablet samt Ladegerät, ein Iphone für die Bestellung und eine Flasche Orangensaft mitgehen. Dabei erwischt ihn der Housekeeper, worauf der Mann die Flucht ergreift. Der Housekeeper rennt ihm hinterher. Als der Nachtportier das mitbekommt, beteiligt er sich an der Verfolgung. Beide rennen dem Täter bis zum Steinweg Ecke Kettengasse hinterher, dort lässt er schließlich das Tablet mit dem Ladegerät fallen und flüchtet weiter in Richtung Weserstraße/Stern. Dort verlieren die Verfolger ihn aus den Augen. Ob der Täter noch weiteres Diebesgut erbeutet hat, steht derzeit nicht fest. Die Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Sie schätzen das Alter auf Mitte 30 Jahre, die Größe auf 180-185 cm, er war schlank, hatte helle kurze Haare. Er war bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer Blue Jeans und in Höhe eines Ellenbogens hatte er ein Tattoo.

Mit der Veröffentlichung des Falls erhoffen sich die Ermittler des zuständigen Kommissariats k 21/22, weitere Zeugenhinweise zum Täter zu bekommen. Diese werden unter der Telefonnummer 0561 - 9100 im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel erbeten.

