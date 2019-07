Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife nimmt jugendliche Fahrraddiebe fest: Aufmerksame Zeugin beobachtet sie bei der Tatausführung

Kassel (ots)

Baunatal-Großenritte (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Donnerstag beobachtet eine aufmerksame Zeugin, wie Jugendliche vor einem Haus ein Fahrrad entwenden wollen.

In den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr haben drei Jugendliche aus Kassel, im Alter von 14 Jahren, die Sommerferien ausgenutzt und sind noch zu Fuß in Großenritte unterwegs. In der Berliner Straße fällt ihnen wohl ein Mountainbike vor einem Mehrfamilienhaus ins Auge. Als sie sich entschließen das Fahrrad zu entwenden, rechnen sie nicht mit einer aufmerksamen Zeugin, die sie unbemerkt beobachtet. Sie ruft sofort die Polizei, die kurze Zeit später die Jugendlichen noch in der Nähe des Tatortes festnehmen kann. Die Beamten des Polizeireviers Süd-West nimmt sie mit zur Dienststelle, hält ihre Personalien fest und übergibt sie anschließend den Eltern. Beim Versuch das an einem Fahrradständer angeschlossene Mountainbike zu entwenden, ist ein Schaden in Höhe von 50 Euro entstanden. Sie müssen sich nun wegen eines gemeinschaftlich versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.

