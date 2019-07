Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn in Kaufungen-Papierfabrik: Eine Person leicht verletzt und 15.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Heute Morgen befuhr ein 19-Jähriger mit seinem silbernen BMW den P & R Parkplatz der Papierfabrik in Kaufungen. Auf seinem Weg zur Ausfahrt, übersah er die kreuzende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß.

Die am Einsatzort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, dass sich der Unfall heute Morgen gegen 07:15 Uhr ereignete. Der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kassel war im Begriff den Parkplatz aus Richtung Straßenbahnhaltestelle zu verlassen, als die Straßenbahn die dortige Wendeschleife mittig passierte. Der BMW-Fahrer übersah aus bislang nicht geklärten Gründen die Straßenbahn und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in eine Kasseler Klinik eingeliefert. Der Fahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

An der Straßenbahn war ein Schaden im Frontbereich in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden. Bei dem BMW des 19-Jährigen wurde die C-Säule hinten links stark beschädigt, so dass man von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro ausgeht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen.

