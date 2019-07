Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe entwenden Lkw MB Atego in Oberkaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): In der Zeit von gestern Abend, 18:50 Uhr und heute Morgen, 5:50 Uhr haben unbekannte Täter in Oberkaufungen in der Theodor-Heuss-Straße einen weißen Lkw MB Atego mit hellgrauer Plane gestohlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Auto im Wert von rund 30.000 Euro seitdem jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der Fahrer des Lkw´s gegenüber den Kripobeamten mitteilte, stand das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen KS-LT 26 ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Der Lkw hat einen hellgrauen Planen- Aufbau ohne Aufschrift. Das Führerhaus ist weiß und hat an beiden Türen die Aufschrift "S. Lutze Transporte" Auf welche Art und Weise die Unbekannten bei dem Diebstahl des Lkw vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im besagten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell