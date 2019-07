Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Auffahrunfall auf A 44; derzeit Vollsperrung in Richtung Dortmund

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Auf der Autobahn 44 ist am heutigen Mittwochmorgen gegen 9:10 Uhr ein Lkw auf einen vor ihm fahrenden Auflieger aufgefahren. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, liegt die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Warburg und Diemelstadt in Fahrtrichtung Dortmund. Bei dem auffahrenden Lkw handelt sich um ein polnisches Fahrzeug. Der beschädigte Lkw hat Getreide geladen, das zum Teil auf die Fahrbahn läuft. Der Fahrer des polnischen Lkw wurde durch den Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber ist derzeit im Anflug. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

