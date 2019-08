Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Güllefass umgekippt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Trecker samt Güllefass gekommen. Der 80-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen kurz vor 13 Uhr in Richtung Wietmarschen unterwegs, als sich der mitgeführte Gülleanhänger aufschaukelte. Der Sicherheitsbolzen löste sich, so dass der Anhänger auf die Gegenfahrbahn rutschte, umkippte und am Straßenrand liegen blieb. Aus dem Fass liefen geringe Mengen Gülle auf die Fahrbahn. Eine Spezialfirma pumpte das Fass leer und richtete den Anhänger wieder auf. Die Sachschadenshöhe ist noch unbekannt.

