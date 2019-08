Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Versuchter Diebstahl aus Sakristei

Lahn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen eine Geldbörse aus der Kirche an der Dorfstraße stehlen wollen. Der Mann begab sich gegen 08:30 Uhr während der Messe in die Sakristei und nahm das Diebesgut an sich. Dabei wurde er von einer Zeugin überrascht. Der ca. 70 Jahre alte Täter ließ das Portemonnaie zurück und verließ nach einem kurzen Gespräch die Kirche. Der Mann hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Institutionen im Emsland und der Grafschaft aufgesucht und sich als Vertreter für Gebäck ausgegeben.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)743 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell