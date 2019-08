Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch ins Tennisheim

Uslar (ots)

USLAR-ALLERSHAUSEN (js) Zwischen dem 20.08.19, 17.30 Uhr, und dem 21.08.19, 08.50 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Tennisheim in Allershausen zu gelangen. Der Versuch misslang. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

