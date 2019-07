Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 38-jähriger Motorradfahrer verletzt sich leicht.

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag (11:40 Uhr) befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen die Sinsener Straße in westlicher Fahrtrichtung. Vor ihm musste, auf Höhe der Einmündung zur Johannesstraße, ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Oer-Erkenschwick verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer fuhr auf den Pkw auf und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 2.000 Euro Sachschaden.

