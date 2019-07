Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Zeit zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten silbernen VW Golf an der Karl-Wessels-Straße. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer eine Garage an der Franz-Liszt-Straße. An der Garage entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Ein unbekannter, männlicher Fahrer eines Kleinkraftrades flüchtet gestern gegen 16:00 Uhr nach einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße. Der Mann war einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin aus Gelsenkirchen auf das Fahrzeug aufgefahren. Beim anschließenden Gespräch bat er darum nicht die Polizei zu rufen, da er betrunken sei. Als die 63-Jährige dennoch die Polizei informierte, entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Das amtliche Kennzeichen wurde nicht abgelesen. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Personenbeschreibung: männlich, 50 - 55 Jahre alt, schlank, Grüner Helm, bekleidet mit Jeans und hellem T-Shirt

Gladbeck

Am Donnerstag, zwischen 06:00 Uhr und 17:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, weißen Opel Grandland X an der Lötzener Straße. An dem Firmenwagen eines 42-jährigen Gladbeckers entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Recklinghausen

Innerhalb der vergangenen Woche beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, roten Kia an der Salentinstraße. Der Schaden fiel erst am heutigen Freitag auf. An dem Fahrzeug entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen BMW 3er Baureihe. Der Pkw stand an der Halterner Straße in Höhe des Freibades. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Fahrer einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro fest. Ein Hinweis auf den Verursacher wurde nicht hinterlassen.

Castrop-Rauxel

Auf der Römerstraße wurde zwischen Donnerstag 16:00 und Freitag 09:30 Uhr ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An dem weißen Ford Fiesta entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten nicht erlangt werden.

Castrop-Rauxel

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Lkw an der Dinnendahlstraße. An dem weißen VW Crafter entstand 1.300 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

