Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall vom Montag, 22.07.19, gegen 10.30 Uhr, im Kränzliacker in Weil am Rhein werden Zeugen gesucht. Hier stießen ein VW und ein Lexus beim Rangieren auf der Straße zusammen, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, Zeugen.

