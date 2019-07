Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau. Farbschmierereien an Schule

Freiburg (ots)

Zu Farbschmierereien kam es am vergangenen Wochenende an der Buchenbrandschule und der nahegelegenen Halle. An verschiedenen Stellen des Gebäudes wurden Schriftzüge, sowie ein Hakenkreuz aufgesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Freitag, 19.07.2019, 13.00 Uhr, und Montag, 22.07.2019, 08.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

