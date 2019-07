Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Übermüdet Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 22.07.2019 gegen 17.20 Uhr, auf der B 317 zwischen Maulburg und Schopfheim. Mit seinem Renault Transporter befuhr ein 20 Jahre alter Mann die Strecke aus Richtung Steinen kommend. In einer leichten Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der ihm entgegenkommende Kia wich so weit wie möglich nach rechts aus und streifte dabei die Schutzplanke. Dadurch konnte der 44 Jahre alte Kia-Fahrer eine Fronttalkollision vermeiden, es kam jedoch zum seitlichen Aufprall. Ein 15-jähriger Beifahrer im Kia erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Kia beläuft sich auf 20000 Euro, am Transporter auf 15000 Euro. Eigenen Angaben zu Folge ist der Fahrer des Transporters kurz eingenickt.

