Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzung zur Meldung "Emmendingen/Sexau: Auto gerät in den Gegenverkehr - fünf Verletzte" (Unfallzeit)

Freiburg (ots)

Zur bereits veröffentlichten Unfallmeldung wird ergänzt: Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 21.07.2019, gegen 15:15 Uhr.

Ursprungsmeldung:

Ein 44-jähriger Autofahrer und sein 15-jähriger Beifahrer waren von Kollmarsreute in Richtung Sexau unterwegs, als sie aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr gerieten. Dort kollidierten sie mit dem Fahrzeug eines 21-jährigen Autofahrers und seiner 20-jährigen Beifahrerin. Anschließend stießen sie mit einem weiteren, entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Fahrers zusammen. Alle fünf in den Unfall verwickelten Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der 44-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten in Kliniken transportiert werden. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

