Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrfaches Einschreiten der Polizei bei der Veranstaltung "Nacht in Weiß" -Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Während der Veranstaltung "Nacht in Weiß" am 20.07.19, in der Seestraße, musste die Polizei vielfach einschreiten.

Es ergaben sich zahlreiche Ordnungsstörungen, sowie Straftaten u. a. im Zusammenhang mit Jugendlichen. Die Beamten mussten insg. 15 Platzverweise aussprechen. Weiterhin leitete die Polizei Strafverfahren u. a. wegen des Verstoßes gg. das Betäubungsmittelgesetzes und Fahren unter Alkoholeinfluss ein.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen der Vorfälle sich tagsüber unter der Telefonnummer 07652 91770 zu melden.

