Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Körperverletzung am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall von Montag, 22.07.2019, gegen 11.50 Uhr, am Bahnhof in Zell. Hier sollen sich zwei junge Männer geschlagen haben. Sie wurden schlussendlich von einem Zeugen getrennt. Die beiden Kontrahenten sind 21 und 23 Jahre alt. Der Grund der Streitigkeit liegt in der Vergangenheit. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben.

