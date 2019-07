Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen brachen unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Dorstener Straße an zwei Baggern die Tankdeckel auf und zapften mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab.

Gladbeck

Am frühen Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter ein Oberlicht auf und drangen dadurch in eine Kfz-Werkstatt auf der Hermannstraße ein. Was die Täter mitnahmen steht zur Zeit nicht fest.

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Pflegeheim auf der Luisenstraße ein. Die Täter suchten dann im Verwaltungsbereich nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld.

Castrop-Rauxel

Donnerstag, gegen 14.45 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür zu einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Hagen auf. Durch die Aufbruchgeräusche wurde eine Nachbarin aufmerksam und die Täter flüchteten.

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Emscherstraße auf und drangen dann ein. Die Täter stahlen ein Makita-Baustellradio und vier Bohrmaschinen der Marken Makita, Bosch und Rems.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

