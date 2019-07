Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden; Magstadt: 28-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall, zu dem es am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen kam, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Eine 25 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah, als sie die Wolf-Hirth-Straße entlang fuhr, vermutlich ein Stop-Schild an der Kreuzung mit der Dornierstraße. In der Folge kollidierte sie mit dem Mercedes eines 40-Jährigen, der die Dornierstraße in Richtung Hanns-Klemm-Straße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 25-Jährigen zusätzlich gegen einen weiteren, jedoch geparkten Mercedes geschoben. Der PKW der jungen Frau und der Mercedes des 40-Jährigen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Magstadt: 28-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Am Mittwochmorgen, gegen 04.50 Uhr, wurde eine Zeugin, die sich in Weilemer Straße in Magstadt befand, auf einen Mann aufmerksam, der auf der Straße stand, schrie und mit den Fäusten auf den Asphalt einschlug. Plötzlich vernahm sie, dass Glas zerbarst und stellte fest, dass eine Scheibe einer Gaststätte eingeschlagen worden war. Der Mann war jedoch verschwunden. Die alarmierte Polizei überprüfte zunächst den Tatort und stellte hierbei eine mehrere hundert Meter lange Blutspur fest. Den Unbekannten konnten sie jedoch nicht lokalisieren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein 28-Jähriger mit Schnittverletzungen an den Armen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Überprüfung des 28-jährigen Mannes ergab, dass er vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und unter Alkohol stehend die Scheibe einschlug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell