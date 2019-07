Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Vandalismus in Rutesheim; Weil der Stadt: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Vandalismus in Rutesheim

In der Nacht zum Dienstag trieben noch unbekannte Vandalen in Rutesheim ihr Unwesen. Sie beschädigten drei Bushaltestellen, indem sie die Scheiben der Wartehäuschen einschlugen. Die Haltestellen befinden sich in der Margarete-Streiff-Straße, in der Leonberger Straße und im Pirolweg. Darüber hinaus rissen die Unbekannten die Tischtennisplatte, die sich auf dem Gelände des Jugendtreffs in der Robert-Bosch-Straße befindet, aus der Verankerung. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, sucht Zeugen und bittet Personen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden.

Weil der Stadt: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, der sich in den Abendstunden des Dienstags auf einem Waldweg zwischen Weil der Stadt-Schafhausen und Weil der Stadt ereignete. Ein 56-jähriger Radfahrer war nach bisherigen Erkenntnissen auf dem abschüssig verlaufenden Waldweg im Bereich Steckental in Richtung Weil der Stadt bzw. in Richtung der Landesstraße 1182 unterwegs. Im Laufe seiner Fahrt stürzte er aus noch ungeklärter Ursache, vermutlich jedoch allein beteiligt, prallte gegen einen Holzpfahl und verlor das Bewusstsein. Gegen 19.35 Uhr entdeckte ein Spaziergänger den bewusstlosen Mann und alarmierte Rettungsdienst und Polizei. Der schwer verletzte 56-Jährigen musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0711/6968-0 entgegen. Der Mann war mit einem roten Herrenfahrrad der Marke Kästle unterwegs.

