POL-PDMY: Motorisierte Zweiräder auch bei schlechtem Wetter unterwegs

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 11.05.19 führte die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler mit eigenen und benachbarten Beamten in der Zeit von 13.00 - 17.00 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der B 257 im Bereich Altenahr-Ahrbrück durch. Ursprünglich lag der Schwerpunkt dieser Kontrolle auf dem motorisieren Zweiradverkehr. Allein das schlechte Wetter machte ein flexibles Vorgehen nötig. Letztlich konnten auch trotz des schlechten Motorradwetters insgesamt 118 PKW, 14 Motorräder, ein Kleinkraftrad und ein Quad kontrolliert werden. Erfreulicherweise wurden nur geringfügige Verstöße festgestellt. In den meisten Fällen blieb es bei Verwarnungen oder der Einleitung eines so genannten Mängelberichtsverfahrens. Insgesamt wurde die Kontrolle auch bei den Zweiradfahrern positiv wahrgenommen

