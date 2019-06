Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Ruhestörung Party beendet

Höxter (ots)

Nachdem sich Nachbarn am Sonntag, 09.06.2019, mehrfach über eine laute Party in einer Wohnung in der Straße An den Birnbäumen in Höxter beschwert hatten, beendeten Polizeibeamte diese und forderten die Gäste zum Verlassen der Wohnung auf. Als sich die Gäste erneut in der Wohnung trafen und weiter lautstark feierten, wurden gegen 02.00 Uhr Platzverweise erteilt und eine Anzeige wegen Ruhestörung gefertigt. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell