POL-MK: Automarder aktiv/ Ladendieb

Am Starenweg brachen Unbekannte in der Nacht vom Sonntag zum Montag einen grauen 5er BMW auf und entwendeten aus diesem den Airbag und die Radioeinheit. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinwiese zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Am Montagabend erwischte eine Verkäuferin im Discounter am Vogelberger Weg einen Mann, der Kaffeesticks aus einer Verpackung nahm und in seine Jacke steckte. Als sie ihn ansprach, legte er die Sticks zurück. Nachdem er seine Pfadbons eingelöst hatte, wollte ihn ein anderer Mitarbeiter aus dem Discounter begleiten. Darauf ballte der verhinderte Dieb die Faust und schlug mit einem Stoffbeutel nach dem Mitarbeiter, verfehlte ihn allerdings. Die Polizei traf den Mann draußen. In seinem Stoffbeutel führte der 59-jährige Lüdenscheider unter anderem ein Messer bei sich. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen in Verbindung mit einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

