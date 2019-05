Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Handy-Diebstahl

Menden (ots)

Einbrecher in leerstehender Gärtnerei Am vergangenen Wochenende zerstörten unbekannte Täter die Glasscheibe an einer nicht einsehbaren Stelle einer leerstehenden Gärtnerei am Blumenweg und drangen ein. Die Einbrecher klauten zwei dort stehende Golftaschen mit Schlägern.

Ein Unbekannter ist heute Morgen zwischen 0.30 und 4 Uhr in einen Baumarkt am Hönnewerth eingebrochen. Er oder sie zerstörten eine Fensterscheibe und brachen im Markt einen Zigarettenautomaten auf. Gestohlen wurde eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln.

Am Montag um 15.40 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Smartphone aus einem Handy-Laden an der Bahnhofstraße. Der Unbekannte riss die Sicherung ab, rannte aus dem Shop und verschwand in Richtung Bahnhof.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen unter Telefon 02373/9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell