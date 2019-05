Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe an Baustelle

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Diebe von der Baustelle an der Zollhausstraße einen Hubwagen und eine Versetzstange. Beide waren mit einer Metallkette gesichert. achdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder insbesondere Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

