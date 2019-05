Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht vom 09.05. zum 10.05.2019 hebeln bislang unbekannte Einbrecher ein Fenster einer Gaststätte an der Schlachthausstraße auf. Die Täter gelangen ins Objekt und öffnen zwei Spielautomaten. Sie entwenden das darin befindliche Bargeld. Die Polizei in Lüdenscheid fragt nun: Wer kann Hinwiese zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Freitag geben?

Zaunkönigweg In der Nacht vom 09.05. zum 10.05.2019 schoben unbekannte Täter das Rollo eines Fensters eines Hauses hoch und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Die Einbrecher durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht vom 08.05 zum 09.05. klauten unbekannte Diebe vier Gartenstühle und eine Tischdecke von einer Terrasse eines Hauses an der Philippstraße. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

