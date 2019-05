Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aktuelle Vermisstensuche

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht aktuell im Raum Lüdenscheid nach einer verwirrten, hilflosen Person: Es handelt sich um einen etwa 31-jährigen Iraner. Er sollte heute Morgen in der Klinik in Hellersen aufgenommen werden, hat sich jedoch von dort entfernt. Der Gesuchte ist ca. 1,73 Meter groß, hat dunkle Augen, schwarzes, dichtes und grau meliertes Haar und einen schwarzen Vollbart sowie ein Muttermal am rechten Mundwinkel. Er trägt eine graue Steppjacke, einen schwarzen Pulli mit grünem Aufdruck und Kapuze, eine schwarze Jogginghose und schwarze Kappa-Turnschuhe, rot abgesetzt. Gemeldet ist er in Plettenberg. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, der sollte sich melden bei der Polizei in Lüdenscheid unter Telefon 02351/9099-0.

