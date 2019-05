Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist an Fenster

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23.40 Uhr hörte eine 27 jährige Wohnungsinhaberin einer Erdgeschosswohnung in der Liebigstraße Geräusche aus dem Garten. Als sie zum Fenster kam, stellte sie eine männliche Person an ihrem Fenster fest, die sich in exhibitionistischer Weise zeigte. Bei Erkennen der Geschädigten flüchtete der Mann. Personenbeschreibung: männlich, schwarze Bekleidung, schwarze Mütze Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

