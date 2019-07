Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Eventuelles Diebesgut sichergestellt - Golfbag, Hochdruckreiniger und Winkelschleifer gefunden

Werne (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.07.2019), gegen 03.15 Uhr bemerkte ein Anwohner der Brucknerstraße in Werne Stockum zwei männliche Personen auf der Straße, die diverse Gegenstände mit sich herum trugen. Als er die beiden ansprach rannten sie davon und warfen die Gegenstände in ein nahes Gebüsch. Aufgefunden wurden ein Hochdruckreiniger, ein Golfbag mit Schlägern und ein Winkelschleifer. Die Gegenstände können bisher nicht zugeordnet werden, es besteht die Möglichkeit, dass sie gestohlen wurden. Wer vermisst eventuell die aufgeführten Dinge? Melden Sie sich bitte bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

