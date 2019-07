Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Kindergarten - Geldkassetten gestohlen

Schwerte (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (16.07. - 17.07.2019) sind Unbekannte zwischen 18.00 und 07.00 Uhr in einen Kindergarten in der Straße Auf dem Hilf eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Gebäude Schränke und Schubladen. Aus einem Büro wurden zwei Geldkassetten gestohlen. Außerdem drehten die Täter Wasserhähne auf und ließen das Wasser laufen. Durch das Wasser entstand kein Schaden, da es durch eine Angestellte abgedreht wurde. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

