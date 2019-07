Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen

Kamen (ots)

Eine verletzte Frau ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (17.07.2019) in Kamen. Eine 56-jährige Frau aus Hamm fuhr um 22.10 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Hammer Straße in Richtung Hamm. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie kurz hinter der Rottumer Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell