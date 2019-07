Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mir Personenschaden - 5jähriges Kind vom Pkw erfasst

Unna (ots)

Am 15.07.2019 (Mo.), gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 58jähriger Fahrzeugführer aus Unna die Friedrich-List-Straße in Unna in Fahrtrichtung Untere Husemannstraße. In Höhe eines Mehrfamilienhauses der Friedrich-List-Straße erfasste der 58jährige einen 5jährigen Jungen aus Unna, der sich unvermittelt auf der Fahrbahn befand. Der 5jährige wurde vom Pkw erfasst und von einem Reifen überrollt. Hierbei wurde der 5jährige schwer verletzt. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in Begleitung seiner Eltern einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht zur Zeit nicht. Am Pkw des 58jährigen entstand kein Sachschaden.

