Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrzeug prallt gegen Baum

Selm (ots)

Am Montagmorgen (15.07.2019) ist eine PKW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 62-jährige Frau aus Fröndenberg fuhr mit ihrem Ford gegen 09.15 Uhr auf der Hubert-Biernat-Straße in Richtung Wilhelmshöhe. Kurz hinter dem dort ansässigen Reiterhof kam sie aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Von dort wurde sie über die Fahrbahn nach rechts auf das angrenzende Feld geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Die Verletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 5000EUR geschätzt.

