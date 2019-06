Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Durchsuchungs- und Festnahmeaktion in Gerlingen und Leonberg im Zusammenhang mit illegalem Rauschgifthandel

Am Dienstagmorgen haben rund 60 Einsatzkräfte der Schutz und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des Polizeipräsidiums Einsatz im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Wohnungen von vier Tatverdächtigen in Gerlingen (3) und Leonberg (1) durchsucht. Dabei stellten die Ermittler etwa 100 Gramm Marihuana, geringe Mengen Kokain und Amphetamin sowie eine Schreckschusswaffe, einen sogenannten "Totschläger" und diverse Speichermedien sicher. Drei der Tatverdächtigen im Alter von 27, 34 und 36 Jahren wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 37-Jährigen türkischen Staatsangehörigen beantragter Haftbefehl wurde vom Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Bereits seit dem Herbst 2018 hatten die Kriminalpolizei Ludwigsburg und das Polizeirevier Ditzingen gemeinsame Ermittlungen wegen unerlaubten Rauschgifthandels geführt, die am 20. Januar in Schwieberdingen zur Festnahme und Inhaftierung eines 36-jährigen italienischen Staatsangehörigen und dessen 39-jähriger Lebensgefährtin führten. Zwei in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommene Komplizen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. In der Wohnung des 36-Jährigen hatten die Rauschgiftfahnder über ein Kilogramm Kokain und rund 840 Gramm Marihuana sichergestellt. In der Folge ging am 08. Februar 2019 auch der 27-Jährige Bruder des 36-Jährigen in Haft, der dessen Rauschgiftgeschäfte unterstützt haben soll.

