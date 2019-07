Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Versuchter Einbruch in Bank - Täter von Nebelanlage vertrieben

Schwerte (ots)

Am heutigen Morgen (15.07.2019) sind Anwohner durch lauten Krach gegen 03.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Als einige von Ihnen zum ansässigen Geldinstitut in der Rathausstraße schauten, bemerkten sie, dass mehrere Männer mit einem PKW die Eingangstür zerstört hatten. Dazu sind sie mit dem Fahrzeug in den Türbereich gefahren. Zwei Personen begaben sich anschließend mit einem länglichen Gegenstand in das Bankgebäude, kamen aber, nachdem die Nebelanlage innen ausgelöst hatte wieder heraus. Anschließend kam ein dritter Mann hinzu und die Personen flüchteten mit dem Fahrzeug. Die erste Person hatte einen schwarzen Regenmantel mit weißen Streifen auf dem Rücke und eine dunkle Hose an. Außerdem trug er eine Sturmhaube. Der zweite Mann trug einen dunkelgrauen Anorak und eine dunkle Hose und ebenfalls eine Sturmhaube. Der Dritte hatte einen identischen Regenmantel und eine dunkelgraue Hose an, sowie schwarze Schuhe. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein silbernes Audi SUV. Wer hat den Vorfall noch beobachtet und kann Hinweise zu Fahrzeug und Insassen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3420 oder 921 0.

