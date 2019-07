Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - beim Abbiegen Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (16.07.2019) fuhr gegen 17.45 Uhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer aus Stollberg auf der Werner Straße aus Richtung Kamen kommend. Als sein Navigationsgerät ihm vorgab, dass er rechts abbiegen müsse, lenkte er abrupt in die Obere-Erlentiefenstraße und verlor dabei die Kontrolle über seinen PKW. Er überfuhr eine Mittelinsel samt Verkehrszeichen und kam vor einer Garagenmauer zum Stehen. Er und seine 16 jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7 500 Euro.

