Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallflüchtiger wird von aufmerksamen Zeugen festgehalten

Kleve (ots)

Am Samstag, 15.06.19, gegen 09:40 Uhr, wartete ein 64-jähriger Mofafahrer aus Kleve verkehrsbedingt auf der Hoffmannallee, um nach links in die Thaerstraße abzubiegen. Ein hinter ihm befindlicher 52-jähriger Fahrzeugführer aus Polen erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Mofafahrer auf. Danach flüchtete der Verursacher zunächst, wurde aber von aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da bei dem Polen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der schwer verletzte Klever wurde in das Krankenhaus Kleve eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit etwa anderthalb Stunden gesperrt.

