Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

Kradfahrer schwer verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Freitag, 14.06.19, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Kempener mit seinem Motorrad die Kempener Straße aus Richtung Wachtendonk kommend in Fahrtrichtung Kempen. Zeugenaussagen zufolge stürzte der Kempener in Höhe der Anschlussstelle Wachtendonk. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. An dem Krad entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

