Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgefundener Fahrzeugschlüssel eines Skoda

Bad Gandersheim (ots)

Finderin gibt am 21.08.2019 einen Fahrzeugschlüssel bei der Polizei in Bad Gandersheim ab. Fundort: Parkbank an der Gande, Eberhard-Fieseler-Weg, Ecke Albert-Rohloff-Str. in Bad Gandersheim. Der Verlierer kann sich bei der Polizei in Bad Gandersheim melden (Tel.: 05382/91920-115).

