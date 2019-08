Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Zwischen dem 19.08.19, 19.30 Uhr, und dem 20.08.19, 14.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Mountainbikes, die gesichert vor einem Wohnhaus in der Hügelstraße in Bodenfelde abgestellt waren. Es handelt sich dabei um ein 26-er Pedelec, Hersteller Llobe, Falt Sport, weiß mit schwarzen Schutzblechen im Wert von ca. 1000 EUR, bei dem der Lenker mit Holzstückchen verbreitert wurde, und um ein26-er lilafarbenes Mountainbike im Wert von ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

