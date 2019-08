Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trecker- und Autobatterien entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Einbecker Ortschaft Rittierode konnte eine 50 Jahre alte Einwohnerin am Dienstag, 20.08.2019, gegen 14.30 Uhr eine ihr unbekannte männliche Person auf ihrem Grundstück feststellen. Der Mann ging gerade vom Carport weg und stieg in einen weißen Transporter ein. Einige Zeit später wurde festgestellt, dass zwei Trecker- und eine Autobatterie, die unter dem Carport gelagert wurden, entwendet worden sind. Der Schaden beläuft sich auf rund 400,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben könnern, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

