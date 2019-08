Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Uslar (ots)

K 444 (js) Am 21.08.19, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die K 444 aus Richtung Schoningen kommend in Richtung Uslar. Hinter dem Viadukt kam ein Trecker mit einem Anbaugerät entgegen, der von einem 19-jährigen Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil gelenkt wurde. Im Begegnungsverkehr schlug dann das Anbaugerät an den PKW, so dass der Spiegel sowie die Fahrertür beschädigt wurden. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Ob am Anbaugerät des Treckers ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

