Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Drogendelikte auf Skateboardanlage

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Gandersheim überprüfte am Donnerstag Abend kurz vor 21.00 Uhr auf der Skateboardanlage an der Bahnhofstraße eine 3-köpfige Personengruppe, darunter ein 23-jähriger Kreienser und ein 25-jähriger Gandersheimer. Bei beiden wurden Marihuana und BTM-Zubehör in Form von gefüllten Hanfmühlen und Feinwaagen vorgefunden und sichergestellt. Der 25-jährige erwiese sich dabei als besonders "schlau" und gab an, mit der Feinwaage "Dünger" abwiegen zu wollen... Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Besitz und Handel) eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell