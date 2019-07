Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 26.07.2019: Preisschilder mit Zange entfernt+++Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs+++Rollerfahrer pustet über 1 Promille+++Diebstähle+++Unfälle&Fluchten

Gießen (ots)

Gießen: Preisschilder mit Zange entfernt

Mit einer Zange knipste Donnerstagabend (25. Juli) ein Dieb in einem Einkaufszentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße die Preisschilder von einem Rucksack und weiteren Artikeln im Wert von über 230 Euro ab. Er steckte Zigaretten, Schuhe, eine Geldbörse, eine Armbanduhr des Ladens in diesen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv stellte den Langfinger, einen 21-jähriger Asylbewerber aus Marokko. Eine informierte Streife entließ den Ladendieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

In der Rodheimer Straße erwischten Polizeibeamte einen 43-jährigen Fahrer aus Gießen, der offenbar unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für die Einnahme von Drogen. Die Beamten stellten bei ihm nach seiner Durchsuchung Betäubungsmittel sicher. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Zweirad hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen und der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Gießener muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit am Steuer, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gießen: Rollerfahrer pustet 1,71 Promille

1,71 Promille pustete ein 46-jähriger Gießener bei einer Polizeikontrolle im Mohrunger Weg. Die Beamte erwischten ihn Donnerstagabend (25. Juli) gegen 22.15 Uhr auf seinem Roller, nahmen ihn zwecks Blutprobe mit zur Wache und entließen ihn anschließend wieder.

Pohlheim: Suzuki gestohlen

Ein Unbekannter stahl heute (Freitag, 26. Juli) zwischen 01.00 Uhr und 06.15 Uhr ein Motorrad im Wert von 5000 Euro. Die anthrazitfarbene Suzuki (Modell SV 650 X) stand in der Straße "Am Kirschenwald". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenstehendes Fenster erleichtert Diebstahl

Ein offenstehendes Fenster erleichterte heute Morgen (26. Juli) einen Diebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Diezstraße. Ein Unbekannter kletterte gegen 05.30 Uhr über das offenstehende Fenster und stahl ein auf den Tisch liegendes Handy sowie eine Geldbörse. Die Bewohnerin bemerkte es und sah nur noch eine Person, gekleidet mit einem roten Pullover, flüchtend aus dem Fenster. Wem ist diese Person mit dem roten Pullover aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen:Wer hatte Grün?

An der Kreuzung Ludwigstraße/Wilhelmstraße kam es Mittwochabend zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ein 29-jähriger Fahrer aus Gießen war mi seinem Toyota auf der Ludwigstraße stadtauswärtskommend in Richtung Wartweg unterwegs. Eine 55-jährige Fahrerin eines Fords fuhr mit ihrem Focus zur selben Zeit auf der Wilhelmstraße von der Frankfurter Straße kommend und bog nach rechts in die Ludwigstraße ab. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfallhergang gesehen? Wer kann Angaben zu dem angezeigten Ampellicht machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Langgöns: Unfallflucht in Langgöns

Offenbar bei einem Parkmanöver stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Toyota. Der schwarze Yaris stand am Donnerstag (25. Juli) zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr in Langgöns an unterschiedlichen Orten: Buchenring, Friedhofweg, Parkplatz des Getränkemarkts am Lindenbaum und auf dem Parkplatz eines Discounters im St.-Ulrich-Ring. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Roter Lack nach Unfallflucht gesichert

3000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Seats nach einem Unfall von Donnerstag (25. Juli) in der Straße "Pfingsweide"/Ecke Sportfeld. Ein Unbekannter touchierte den weißen Ibiza an der linken Seite zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

