Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 25-jährige Frau vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Gießen/Schotten/Büdingen/Bad Soden-Salmünster/Pfungstadt

Seit Freitag, 05. Juli, wird die 25-jährige Stephanie LANG vermisst. Die schwerbehinderte, auf Medikamente angewiesene und unter Betreuung stehende Frau kehrte von einem genehmigten Ausgang nicht in das Krankenhaus in Gießen zurück. Die Gesuchte ist 1,68 Meter groß und schlank. Sie hat sich vor wenigen Wochen die Haare abrasiert und dementsprechend sehr kurze dunkelblonde bis braune Haare. Ihre Bekleidung ist nicht bekannt. Frau Lang wirkt jünger (scheinbares Alter: 20 Jahre) und fällt durch eine Kieferspalte mit sehr schmalem Mund und die dadurch bedingte sehr undeutliche bis unverständliche Sprache mit einer sehr hohen Stimme auf. Sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Vermisste ist amtlich gemeldet in Schotten und hat nach den Ermittlungen Bezüge in die Wetterau (Büdingen/Bad Salzhausen), nach Südosthessen (Bad Soden-Salmünster) und Südhessen (Pfungstadt)

Wer hat die Vermisste nach dem 05. Juli gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhält oder kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zusatz: Das Bild zeigt die Vermisste vor der Rasur der Haare! Ein aktuelleres Bild gibt es nicht.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell