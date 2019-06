POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Rostock

Polizeiinspektion Rostock

Bislang unbekannte Tatverdächtige griffen am 14.06.2019 am Stadthafen einen 57-jährigen Mann an und verletzten ihn dabei schwer.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Geschädigte mit drei weiteren Personen gegen 23:45 Uhr im Rostocker Stadthafen. Dort wurden sie plötzlich von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen und angepöbelt. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte dann angegriffen, stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Bei den Tatverdächtigen, die bislang unbekannt sind, soll es sich um drei männliche und eine weibliche Person mit südosteuropäischem Aussehen handeln.

Die mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- männlich und ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - dunkle Bekleidung - schlanke, sportliche Gestalt und dunkle Haare

Tatverdächtiger 2:

- männlich und ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 170-175 cm groß - schlanke, sportliche Gestalt und kurz dunkle Haare mit "Geheimratsecken" - dunkle Bekleidung

Tatverdächtige 3:

- weiblich und ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 160 cm groß - schlanke Gestalt und lange dunkle Haare zum Zopf gebunden - dunkle Bekleidung

Tatverdächtiger 4:

- männlich und ca. 30 bis 35 Jahre alt

Die Rostocker Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am 14.06.2019 zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr im Bereich des Rostocker Stadthafens Höhe Schnickmannstraße Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung des Falls von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

