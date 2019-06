Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma an der Hallenstraße eingebrochen. Sie brachen im Gebäude fast alle Türen auf und durchwühlten nahezu sämtliche Geschäftsräume. Wie die Täter in den Komplex gekommen sind, ist noch unklar, ebenso wie der Umfang der Beute.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

